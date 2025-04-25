Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 25 апреля 2025Мир

Глава РФПИ сообщил о прогрессе в переговорах Путина и Уиткоффа

Глава РФПИ Дмитриев: В переговорах Путина и Уиткоффа есть прогресс
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool via Reuters

В переговорах президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа есть прогресс. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Встреча президента Путина со Стивеном Уиткоффом в Москве. Добиваемся прогресса», — сообщил глава РФПИ.

25 апреля российский лидер принял в Кремле спецпосланника американского президента.

В ходе визита в Москву Уиткофф также провел встречу с Дмитриевым. Они совершили совместную прогулку по Арбату в центре Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа двумя словами

    Названа звезда с самыми желанными ногами

    Россияне описали идеального партнера для свиданий

    Российские фальшивомонетчики стали вдвое чаще подделывать доллары

    Появились ранее неизвестные подробности мятежа ЧВК «Вагнер»

    Пожар на мясокомбинате в Подмосковье попал на видео

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина с лидерами Индии и Пакистана

    Зеленский высказался о своем посещении похорон Папы Франциска

    Препятствовавшего эвакуации жителей Курской области бойца ВСУ осудили на 15 лет

    Сотрудник музея разбил работу известного художника за 2,6 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости