Глава РФПИ сообщил о прогрессе в переговорах Путина и Уиткоффа

Глава РФПИ Дмитриев: В переговорах Путина и Уиткоффа есть прогресс

В переговорах президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа есть прогресс. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

«Встреча президента Путина со Стивеном Уиткоффом в Москве. Добиваемся прогресса», — сообщил глава РФПИ.

25 апреля российский лидер принял в Кремле спецпосланника американского президента.

В ходе визита в Москву Уиткофф также провел встречу с Дмитриевым. Они совершили совместную прогулку по Арбату в центре Москвы.

