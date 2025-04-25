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14:25, 25 апреля 2025Мир

Путин принял Уиткоффа в Кремле

Песков: Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Уиткоффа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал он.

До переговоров с российским лидером Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Уточняется, что Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков также принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа.

Ранее Уиткофф на встрече в Париже 17 апреля представил Киеву и представителям европейских стран список предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланник Трампа предложил Украине постоянное прекращение огня и немедленное начало мирных переговоров с Москвой.

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