Путин принял Уиткоффа в Кремле

Песков: Путин принял в Кремле спецпосланника Трампа Уиткоффа

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин принимает в Кремле посланника президента Трампа Стивена Уиткоффа», — сказал он.

До переговоров с российским лидером Уиткофф встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Уточняется, что Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков также принимают участие во встрече Путина и Уиткоффа.

Ранее Уиткофф на встрече в Париже 17 апреля представил Киеву и представителям европейских стран список предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Спецпосланник Трампа предложил Украине постоянное прекращение огня и немедленное начало мирных переговоров с Москвой.