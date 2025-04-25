США представили Европе и Украине список предложений по урегулированию конфликта

Reuters: Спецпосланник США Уиткофф предложил Киеву немедленное прекращение огня

Спецпредставитель США Стив Уиткофф на встрече в Париже 17 апреля представил Киеву и представителям европейских стран список предложений Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Reuters.

Агентство уточняет, что Украине предложили постоянное прекращение огня, немедленное начало мирных переговоров с Москвой, отказ от вступления в НАТО и гарантии безопасности со стороны «коалиции желающих».

Ранее стало известно, что к Москве из аэропорта Внуково-2 направился кортеж, в котором может быть спецпосланник США Стив Уиткофф.