Раскрыта тема переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали возобновление переговоров между РФ и Украиной

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера также уточнил, что беседа продлилась три часа и носила конструктивный и полезный характер.

25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа. Отмечается, что на встрече также присутствовали Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.