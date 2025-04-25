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18:01, 25 апреля 2025Мир

Раскрыта тема переговоров Путина и Уиткоффа

Ушаков: Путин и Уиткофф обсуждали возобновление переговоров между РФ и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник российского главы Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Речь шла, в частности, о возможности возобновления прямых переговоров между представителями Российской Федерации и Украины», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера также уточнил, что беседа продлилась три часа и носила конструктивный и полезный характер.

25 апреля Путин принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа. Отмечается, что на встрече также присутствовали Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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