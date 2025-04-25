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18:54, 25 апреля 2025Мир

В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа двумя словами

Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа представляют собой челночную дипломатию
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool via Reuters

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа представляют собой челночную дипломатию. Таким образом прошедшую встречу описал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подтвердил, что Уиткофф передает послания, которые Путин и президент США Дональд Трамп направляют друг другу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента России и спецпосланника американского лидера были конструктивными и полезными.

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