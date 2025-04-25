В Кремле описали переговоры Путина и Уиткоффа двумя словами

Песков: Переговоры Путина и Уиткоффа представляют собой челночную дипломатию

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа представляют собой челночную дипломатию. Таким образом прошедшую встречу описал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Именно челночная дипломатия, да, это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков подтвердил, что Уиткофф передает послания, которые Путин и президент США Дональд Трамп направляют друг другу.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что переговоры президента России и спецпосланника американского лидера были конструктивными и полезными.