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18:02, 25 апреля 2025Мир

В Кремле оценили переговоры Путина и Уиткоффа

Ушаков рассказал, что переговоры Путина и Уиткоффа были полезными
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Стива Уиткоффа были конструктивными и полезными. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает агентство ТАСС.

«Состоялась трехчасовая беседа, носившая конструктивный и весьма полезный характер», — сказал политик.

Ушаков подчеркнул, что на встрече стороны договорились о продолжении диалога между Россией и США в активном режиме на различных уровнях. При этом он назвал символичным то, что беседа Путина и Уиткоффа прошла в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

Ранее сообщалось, что до переговоров с российским лидером спецпосланник американского президента также встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

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