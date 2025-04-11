Песков рассказал о встрече спецпосланника США и Путина

Песков: Встреча спецпосланника США Уиткоффа и Путина была деловой

Встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошла в деловом духе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Обычным, деловым. Это рабочая встреча. Она и по времени достаточно продолжительная, собственно, как и были предыдущие», — ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать начало переговоров.

Переговоры Путина и американского спецпосланника начались в Санкт-Петербурге. Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля.