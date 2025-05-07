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16:40, 7 мая 2025Экономика

Стали известны подробности обсуждаемого 17-го пакета антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: ЕС введет санкции против «Сургутнефтегаза», ВСК и «дочки» «Лукойла»
Дмитрий Воронин

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Евросоюз намерен включить в 17-й пакет антироссийских санкций компанию «Сургутнефтегаз», страховщика ВСК и «дочку» «Лукойла», базирующуюся в Дубае. Такие подробности стали известны агентству Bloomberg, ссылающемуся на документы, направленные на согласование странам ЕС.

Как следует из обсуждаемых предложений Брюсселя, ограничения планируется ввести в отношении 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров, в результате чего число последних удвоится.

О том, что 16-й пакет санкций ЕС против России не станет последним в день его введения заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Позднее она назвала готовящиеся рестрикции инструментом давления на Москву.

На днях газета Politico писала, что в рамках 17-го пакета «новых торговых санкций на товары ожидать не приходится из-за сопротивления стран ЕС».

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