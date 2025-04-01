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13:56, 1 апреля 2025Мир

Евросоюз задумал еще один пакет санкций против России

Каллас: ЕС уже начал обсуждать 17-й пакет санкций против России
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Shokry Hussein / Reuters

Европейский союз (ЕС) уже начал обсуждать 17-й пакет санкций против России и рассматривает его как инструмент давления на Москву. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает агентство Reuters.

«Есть понимание, что он [новый пакет антироссийских ограничений] необходим», — сказала глава ведомства.

19 февраля постоянные представители 27 стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. Уточняется, что ограничения, в частности, предусматривают запрет на импорт первичного алюминия из России и внесение в список 73 новых судов так называемого «теневого флота».

Также 4 марта власти Швейцарии вслед за руководителями Евросоюза расширили свой санкционный список против России. В обновленный швейцарский санкционный список попали в общей сложности 48 физических и 35 юридических лиц из России.

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