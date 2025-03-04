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16:08, 4 марта 2025Экономика

Еще одна страна вслед за Евросоюзом расширила санкции против России

Федеральный совет Швейцарии объявил о расширении санкций против России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Власти Швейцарии вслед за руководителями Евросоюза (ЕС) расширили свой санкционный список против России. Об этом сообщается на сайте Федерального совета страны.

В обновленный швейцарский санкционный список попали в общей сложности 48 физических и 35 юридических лиц из России. Ограничения против них ввело руководство Федерального департамента экономики, образования и исследований (DEFR) республики. Соответствующие меры вступили в силу с 4 марта 2025 года, отметили в ведомстве.

Активы попавших под санкции россиян и компаний из РФ, находящиеся на территории Швейцарии, с этой даты будут заморожены. В отношении физических лиц также будет действовать запрет на въезд в европейскую республику. Поводом для ужесточения санкционной политики, отметили в Федеральном совете, послужили связи попавших под ограничения предприятий и граждан с «военным комплексом РФ».

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Власти ЕС ввели 16-й пакет антироссийских санкций в третью годовщину начала боевых действий на Украине. Доступа к Международной системе передачи финансовой информации (SWIFT) лишились Ак барс банк, «Уралсиб», банк «Точка», Национальный резервный банк, Росэксимбанк, банк «Синара», Примсоцбанк, ББР-банк, РНКО Платежный конструктор, Петербургский платежный центр, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк, банк «Кубань-кредит», МФК «Точка опоры».

Кроме того, ЕС запретил проводить транзакции тем финансовым организациям, которые пользуются Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ. Ограничения также ввели в отношении 73 судов российского теневого флота, а российским экспортерам запретили отправлять европейским потребителям первичный алюминий.

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