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16:07, 24 февраля 2025Экономика

Стал известен список новых отключенных от SWIFT российских банков

Евросоюз опубликовал список новых отключенных от SWIFT российских банков
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

В рамках 16-го пакета санкций, приуроченного к третьей годовщине начала боевых действий на Украине, руководство Евросоюза отключило от международной межбанковской системы передачи финансовой информации и совершения платежей SWIFT дополнительно 13 российских региональных банков. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Позднее был опубликован список организаций. В него вошли Ак барс банк, «Уралсиб», банк «Точка», Национальный резервный банк, Росэксимбанк, банк «Синара», Примсоцбанк, ББР-банк, РНКО Платежный конструктор, Петербургский платежный центр, Кузнецкбизнесбанк, Мирбизнесбанк, банк «Кубань-кредит», МФК «Точка опоры».

По оценке авторов ограничительных мер, эти банки являются важными для банковской и финансовой системы России. Помимо этого, Евросоюз запретил трансакции для кредитных или финансовых организаций, созданных за пределами России и использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Также в качестве усиления санкционного давления Евросоюз расширил список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут использоваться для «разработки и производства российских военных систем», ввел санкции против 74 судов теневого флота, использующихся для поставок нефти и нефтепродуктов, включил в черный список 48 физических и 35 юридических лиц и остановил действие лицензии на вещание в ЕС восьми российских СМИ, в том числе «Ленты.ру».

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