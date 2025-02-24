Евросоюз решил наказывать за использование Системы передачи финансовых сообщений

Совет ЕС: Евросоюз запретил транзакции тем, кто использует СПФС

Власти Европейского союза в рамках 16-го пакета санкций запретили транзакции тем финансовым организациям, которые пользуются Системой передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

По его информации, запрет касается тех структур, которые были созданы за пределами России. Речь идет о трех банках, которые будто бы прибегают к СПФС для обхода санкций. Кроме того, Евросоюз намерен наказывать поставщиков услуг в сфере криптоактивов, которые «участвуют в обходе потолка цен на нефть и помогают с транзакциями для включенных в список судов теневого флота».

Ранее сообщалось, что в рамках 16-го пакета санкций Евросоюз отключил от платежной системы SWIFT 13 российских региональных банков. Эти кредитные организации в Брюсселе посчитали важными для финансовой системы России.

В ноябре прошлого года министерство финансов США пригрозило вносить в черный список те финансовые организации, которые будут подключаться к СПФС.