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02:09, 22 ноября 2024Мир

США пригрозили «черным списком» за подключение к российскому аналогу SWIFT

США пригрозили санкциями иностранным структурам за подключение к СПФС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Минфин США пригрозил санкциями иностранным финансовым структурам за подключение к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на OFAC (департамент ведомства по контролю за иностранными активами).

В министерстве отметили, что этот российский аналог SWIFT был создан для минимизации эффекта от западных рестрикций, а сейчас его используют для обхода ограничений и международных платежей. В ведомстве подчеркнули, что те, кто подключен к СПФС, рискуют оказаться в «черном списке».

После публикации предупреждения подключение к системе будет рассматриваться как «красный флаг», добавили в Минфине.

Ранее первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин выразил уверенность, что после введения санкций против СПФМ регулятор найдет выход из сложившейся ситуации для продолжения функционирования системы. Европейским банкам запретили использовать СПФС за пределами России в июне 2024 года.

ЖЗЛ
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