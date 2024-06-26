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13:09, 26 июня 2024Экономика

В ЦБ отреагировали на санкции против российского аналога SWIFT

Зампред ЦБ РФ Чистюхин: выход из ситуации с санкциями против СПФС будет найден
Владимир Чистюхин

Владимир Чистюхин. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

В ЦБ РФ отреагировали на ситуацию с Системой передачи финансовых сообщений (СПФС), связанную с введением против этого российского аналога SWIFT санкций Евросоюза. Комментарий первого зампреда регулятора Владимира Чистюхина приводит «Интерфакс».

«Мы полагаем, что найдем с партнерами выход из сложившейся ситуации для того, чтобы в надлежащем режиме продолжить функционирование этой системы», — сказал Чистюхин.

Ранее стало известно, что европейским банкам запретили использовать СПФС за пределами России. Систему запустили в 2014 году. По состоянию на январь она работала с 20 странами, включая банки из Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.

Отвечая на вопрос о том, какое значение имеют для России западные банки и насколько необходимо сохранение их позиций в стране, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне заявил, что эти кредитные организации выполняют важные функции, а прекращение их работы нанесет ущерб как российским клиентам, так и остающемуся в РФ западному бизнесу.

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      Дмитрий Воронин
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