Песков ответил на вопрос о перспективах работы западных банков в России

Песков: работа западных банков помогает в том числе западному бизнесу в России

Оставшиеся в РФ западные банки выполняют важные функции, а если они прекратят работу, зарубежным клиентам будет нанесен ущерб так же, как и российским, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, какое значение имеют для России западные банки и насколько необходимо сохранение их позиций в стране. «Вы не забывайте, что здесь работает очень много западного бизнеса в российской экономике, они продолжают здесь работать, у них здесь огромные многомиллиардные инвестиции, и большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке, вот в чем дело», — высказался он, говоря об их перспективах.

Накануне стало известно, что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза включает запрет на операции с банками и криптосервисами в России и третьих странах, которые способствуют проведению трансакций, направленных на поддержку российского оборонно-промышленного комплекса. Также европейским кредитным организациям запретили «использование системы обмена финансовыми сообщениями, которая является российским аналогом SWIFT» за пределами РФ.

Ранее сообщалось, что один из двух крупных иностранных банков, продолжающих работу в РФ, Райффайзенбанк, стремясь выполнить предписание ЕЦБ по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International в РФ, прекратит начислять проценты по накопительным счетам, а также ужесточит политику по выдаче кредитов.