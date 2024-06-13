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14:01, 13 июня 2024Экономика

Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по некоторым счетам

Райффайзенбанк с 1 июля прекратит начислять проценты по накопительным счетам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля 2024 года, сообщается на сайте кредитной организации.

В материалах уточняется, что проценты за июнь будут выплачены в последний день месяца по действующим ставкам согласно тарифам, а денежными средствами на накопительных счетах можно будет и дальше распоряжаться как обычно.

В комментарии пресс-службы банка, который приводит ТАСС, говорится, что по этому виду счетов предлагались невысокие проценты, «в связи с чем продукт не пользовался широким спросом», а само указанное решение связано с необходимостью выполнять предписание ЕЦБ по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International (RBI) в РФ.

Ранее российская «дочка» RBI также заявила о намерении ужесточить политику по выдаче кредитов и снизить процент одобрения заявок из-за того же предписания европейского регулятора.

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      Дмитрий Воронин
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