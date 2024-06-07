В Райффайзенбанке решили выдавать меньше кредитов россиянам

Райффайзенбанк сократит выдачу кредитов россиянам из-за предписания ЕЦБ

Райффайзенбанк, российская «дочка» австрийского Raiffeisen Bank International (RBI), ужесточит политику по выдаче кредитов и снизит процент одобрения заявок из-за предписания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес материнской организации. Об этом стало известно «Интерфаксу».

В банке заявили, что соответствующие изменения связаны с требованием в адрес группы RBI сократить кредитный портфель в России на 65 процентов к 2026 году.

«Процент одобрений существенно снизится, однако речи о полной остановке кредитования нет. Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов», — сказали агентству в пресс-службе Райффайзенбанка.

Ранее там также заявили о прекращении с 10 июня проведения исходящих переводов в долларах США. Входящие платежи в американской валюте запрет не затронет. По словам главы RBI Йохана Штробля, банковская группа начнет реализацию плана по уходу с российского рынка в третьем квартале 2024 года, делая это аккуратно.

