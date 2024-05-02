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20:55, 2 мая 2024Экономика

В Raiffeisen назвали сроки начала ухода из России

Глава RBI Штробль: Raiffeisen начнет уход из России в третьем квартале 2024 года

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Руководство австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) начнет реализацию плана по уходу с российского рынка в третьем квартале 2024 года. Такие сроки назвал глава RBI Йохан Штробль, его слова приводит «Коммерсантъ».

Он уточнил, что в банковской группе аккуратно подходят к сворачиванию своего бизнеса на территории России. Подобная тактика необходима для сохранения ценности главного актива RBI в стране — Райффайзенбанка. За последние несколько лет намерение приобрести финансовую организацию изъявили многие российские и иностранные партнеры банковской группы.

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Штробль также отметил, что в компании продолжают работать над поиском потенциального покупателя. Ключевой целью RBI станет осуществление выгодной для себя сделки. Этот способ, по мнению главы банковской группы, станет самым быстрым и прозрачным способом покинуть Россию. «Мы работаем над продажей Райффайзенбанка», — резюмировал Штробль.

Ранее РИА Новости сообщило, что по итогам первого квартала 2024 года суммарная прибыль RBI от деятельности в России выросла на 8,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигла 326 миллионов евро. Во второй половине апреля депутаты Европарламента потребовали от властей Австрии принудить банковскую группу прекратить свою деятельность на территории России.

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