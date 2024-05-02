Raiffeisen нарастил прибыль в России

Прибыль Raiffeisen Bank в России в первом квартале увеличилась на 8,2 процента

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) нарастила прибыль от деятельности в России. Об этом со ссылкой на финансовую отчетность компании пишет РИА Новости.

В первом квартале 2024 года прибыль банка в РФ после налогообложения выросла на 8,2 процента в годовом выражении, до 326 миллионов евро. При этом консолидированная прибыль всего RBI за тот же период увеличилась только на один процент, до 664 миллионов евро. Прибыль на одну акцию компании составила 1,94 евро (1,92 евро в прошлом году).

Ранее стало известно, что депутаты Европарламента потребовали от руководства Австрии принудить Raiffeisen Bank International остановить свою деятельность в России и покинуть страну. Письмо поддержали 37 депутатов из разных стран. По словам авторов обращения, заявления RBI в корне отличаются от действий банка — вместо попыток сокращения деятельности российская «дочка» выступает в качестве кредитора крупнейших операций в России.