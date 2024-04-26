В Европе потребовали принудить Raiffeisen Bank покинуть Россию

В Европарламенте потребовали от Австрии заставить Raiffeisen Bank покинуть РФ

Депутаты Европарламента подписали письмо в адрес руководства Австрии, в котором потребовали принудить банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) остановить свою деятельность в России и покинуть страну. Текст письма, датированного 25 апреля, в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс.

Документ поддержали 37 депутатов из разных стран. Персонально они обратились к канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру финансов Магнусу Бруннеру и главе МИД Александеру Шалленбергу.

По словам авторов обращения, заявления RBI в корне отличаются от действий банка. Вместо попыток сокращения деятельности российская «дочка» выступает в качестве кредитора крупнейших операций в России.

Письмо опубликовано на фоне материала газеты Financial Times о планах Raiffeisen увеличить численность персонала в России. На такую мысль наводят объявления о найме новых сотрудников на десятки позиций.

В описании вакансий говорилось, что Райффайзенбанк ставит целью «многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов». Генеральный директор RBI Йохан Штробл объяснил, что означают такие объявления, после чего российская структура сообщила, что вакансии были по ошибке опубликованы с использованием шаблонной информации о банке и его планах в России, а та обновлялась в последний раз до 2022 года.