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13:20, 26 апреля 2024Экономика

В Европе потребовали принудить Raiffeisen Bank покинуть Россию

В Европарламенте потребовали от Австрии заставить Raiffeisen Bank покинуть РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Депутаты Европарламента подписали письмо в адрес руководства Австрии, в котором потребовали принудить банковскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) остановить свою деятельность в России и покинуть страну. Текст письма, датированного 25 апреля, в соцсети X (ранее Twitter) опубликовал литовский депутат Пятрас Ауштрявичюс.

Документ поддержали 37 депутатов из разных стран. Персонально они обратились к канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру, министру финансов Магнусу Бруннеру и главе МИД Александеру Шалленбергу.

По словам авторов обращения, заявления RBI в корне отличаются от действий банка. Вместо попыток сокращения деятельности российская «дочка» выступает в качестве кредитора крупнейших операций в России.

Письмо опубликовано на фоне материала газеты Financial Times о планах Raiffeisen увеличить численность персонала в России. На такую мысль наводят объявления о найме новых сотрудников на десятки позиций.

В описании вакансий говорилось, что Райффайзенбанк ставит целью «многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов». Генеральный директор RBI Йохан Штробл объяснил, что означают такие объявления, после чего российская структура сообщила, что вакансии были по ошибке опубликованы с использованием шаблонной информации о банке и его планах в России, а та обновлялась в последний раз до 2022 года.

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      Платон Щукин
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