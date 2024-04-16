Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 16 апреля 2024Экономика

Райффайзенбанк в России начал набор сотрудников вместо ухода из страны

FT: Raiffeisen в России начал поиск новых сотрудников

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) начала поиск новых сотрудников в России, разместив объявления о вакансиях. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что такое решение противоречит официальным заявлениям компании о намерении уйти из страны.

Как отметили в издание, почти полторы тысячи вакансий касаются продаж, а также привлечения и обслуживания клиентов. В описании одной из них указано, что основные цели Райффайзенбанка — «многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов».

После того как стало известно о наборе сотрудников и содержании объявлений, генеральный директор RBI Йохан Штробл поручил немедленно провести расследование. Российская структура банка по его результатам сообщила, что вакансии были по ошибке опубликованы с использованием шаблонной информации о банке и его планах в России, которая не обновлялась с 2022 года.

Материалы по теме:
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024
SWIFT. Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
SWIFT.Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
19 марта 2024

«Сокращение российского бизнеса продолжится в 2024 году. Raiffeisen продолжает работать над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы», — говорится в заявлении Raiffeisen. В банке также объяснили набор сотрудников в РФ поддержанием штата компании, необходимого для продажи бизнеса.

Raiffeisen продолжает работу в России, несмотря на давление европейского регулятора, требующего от банков ясных действий по уходу из страны и отчетов о проделанной работе. Чистая прибыль российского подразделения RBI в 2023 году составила 1,3 миллиарда евро. По сравнению с показателями предыдущего года (2,05 миллиарда) она снизилась на 35 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России. Почему она не хочет в этом участвовать?

      На Украине назвали способ избежать обострений с Польшей

      Названа доля работающих таксистами в России мигрантов

      Ереван обвинил Баку в этнических чистках в Нагорном Карабахе

      В Совбезе заявили о подтвержденной связи теракта в «Крокусе» с Украиной

      Пилот самолета с россиянами на борту случайно пролил чай на панель приборов

      Во Франции назвали приглашение России в Нормандию плохой новостью для Зеленского

      В МИД России заявили о пристальном внимании к встрече Шольца и Си Цзиньпина

      Суд отказал в ДНК-экспертизе по делу жены главреда «Новой газеты — Европа»

      Суд оставил приговор блогера Каца по делу о фейках об армии России без изменений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше