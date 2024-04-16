Райффайзенбанк в России начал набор сотрудников вместо ухода из страны

FT: Raiffeisen в России начал поиск новых сотрудников

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) начала поиск новых сотрудников в России, разместив объявления о вакансиях. Об этом сообщает Financial Times, отмечая, что такое решение противоречит официальным заявлениям компании о намерении уйти из страны.

Как отметили в издание, почти полторы тысячи вакансий касаются продаж, а также привлечения и обслуживания клиентов. В описании одной из них указано, что основные цели Райффайзенбанка — «многократное расширение активной клиентской базы и стабильный двузначный рост доходов».

После того как стало известно о наборе сотрудников и содержании объявлений, генеральный директор RBI Йохан Штробл поручил немедленно провести расследование. Российская структура банка по его результатам сообщила, что вакансии были по ошибке опубликованы с использованием шаблонной информации о банке и его планах в России, которая не обновлялась с 2022 года.

«Сокращение российского бизнеса продолжится в 2024 году. Raiffeisen продолжает работать над потенциальной сделкой, продажей или выделением, которая приведет к деконсолидации Райффайзенбанка в России из группы», — говорится в заявлении Raiffeisen. В банке также объяснили набор сотрудников в РФ поддержанием штата компании, необходимого для продажи бизнеса.

Raiffeisen продолжает работу в России, несмотря на давление европейского регулятора, требующего от банков ясных действий по уходу из страны и отчетов о проделанной работе. Чистая прибыль российского подразделения RBI в 2023 году составила 1,3 миллиарда евро. По сравнению с показателями предыдущего года (2,05 миллиарда) она снизилась на 35 процентов.

