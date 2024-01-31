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12:55, 31 января 2024Экономика

Прибыль российской «дочки» Райффайзенбанка упала на треть

Прибыль Raiffeisen Bank International в России в 2023 году упала на 35 процентов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чистая прибыль российского подразделения австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) в 2023 году упала сразу на 35 процентов. Об этом со ссылкой на данные компании сообщает ТАСС.

В результате этот показатель опустился до 1,3 миллиарда евро по сравнению с 2,05 миллиарда в 2022 году. Сократился и чистый процентный доход российской «дочки» организации — на 8 процентов, до 1,4 миллиарда евро. Заметнее упали чистые комиссионные доходы — сразу на 43 процента, до 1,15 миллиарда евро.

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Кредитный портфель Райффайзенбанка в РФ стал меньше на треть, в конце 2022 года он составлял 10 миллиардов евро, но за 12 месяцев сократился до 6 миллиардов. Объем средств клиентов на счетах российского подразделения RBI снизился на 27 процентов, при этом их количество выросло на 1,7 процента.

В декабре Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны». Сообщается, что этот статус компании приостановили на время двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии. RBI попал в перечень в марте 2023 года, так как продолжал деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков.

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