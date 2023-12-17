Украина исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны»
Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости.
В НАПК сообщили, что этот статус компании приостановили на время двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.
RBI попал в список в марте 2023 года, так как продолжил деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. В ноябре глава группы Йоханн Штробль заявил, что RBI вряд ли удастся полностью уйти с российского рынка в 2023 году.
В обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). До этого Вена отказывалась согласовывать новые ограничения и использовала право «отсрочки для изучения».
Страны ЕС сами несут огромные потери из-за антироссийских санкций. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему Европе становится труднее согласовывать новые ограничительные меры против Москвы.