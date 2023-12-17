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12:19, 17 декабря 2023Бывший СССР

Украина исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны»

Украина исключила австрийскую группу Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны». Об этом сообщает РИА Новости.

В НАПК сообщили, что этот статус компании приостановили на время двусторонних консультаций с привлечением представителей Европейской комиссии.

RBI попал в список в марте 2023 года, так как продолжил деятельность в России, где местный Райффайзен банк, как утверждается, считается одним из системно важных банков. В ноябре глава группы Йоханн Штробль заявил, что RBI вряд ли удастся полностью уйти с российского рынка в 2023 году.

В обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС). До этого Вена отказывалась согласовывать новые ограничения и использовала право «отсрочки для изучения».

Страны ЕС сами несут огромные потери из-за антироссийских санкций. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему Европе становится труднее согласовывать новые ограничительные меры против Москвы.

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