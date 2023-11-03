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18:10, 3 ноября 2023Экономика

В Raiffeisen Bank сочли маловероятным скорый уход из России

Глава RBI Штробль: банковская группа вряд ли сможет уйти из России в 2023 году

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль заявил, что австрийской банковской группе вряд ли удастся полностью уйти с российского рынка в 2023 году. Его слова приводит местный портал ORF.

Руководитель финансовой организации уточнил, что предыдущие планы RBI свернуть бизнес-деятельность на территории России до 31 декабря оказались трудноосуществимыми. «Теперь это (уход из России до конца 2023 года — прим. «Ленты.ру») кажется маловероятным», — посетовал Штробль.

По его словам, скорый уход Raiffeisen Bank из России затрудняется зависимостью финансовой группы от «многочисленных» разрешений со стороны российских и европейских регулирующих органов. «Мы (руководство RBI — прим. «Ленты.ру») можем влиять на темпы ухода лишь очень условно», — пояснил он.

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В то же время сворачивание бизнес-деятельности на российском рынке, как отметил Штробль, к настоящему времени продвигается успешно. В RBI продолжают прорабатывать различные варианты вывода своих активов с российского рынка. «Мы работаем над вариантами, которые приведут к деконсолидации российского банка путем продажи или выделения бизнеса», — заключил Штробль.

Ранее в RBI отчитались о финансовых результатах банковской группы за третий квартал 2023 года. Согласно документу, чистая прибыль австрийской организации в России за этот период составила в общей сложности 339 миллионов евро. Показатель июля-сентября сократился на 12 процентов к уровню апреля-июня. При этом за первые девять месяцев чистая прибыль группы уменьшилась на 28 процентов в годовом выражении и упала до одного миллиарда евро.

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      Анатолий Акулов
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