Чистая прибыль Raiffeisen Bank в России сократилась

Raiffeisen Bank International почти на треть сократил чистую прибыль в России

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) снизила чистую прибыль в России за третий квартал 2023 года на 12 процентов (по отношению ко второму кварталу). Ее размер составил 339 миллионов евро, говорится в отчетности банковской группы. С января по сентябрь чистая прибыль группы уменьшилась на 28 процентов в годовом выражении, оказавшись на уровне 1 миллиарда евро.

Чистый процентный доход российской «дочки» за третий квартал увеличился на 3 процента, до 331 миллиона евро. За этот же период объем кредитного портфеля RBI снизился на 11 процентов, до 6,3 миллиарда евро.

Количество клиентов банка в России уменьшилось на 1 процент, составив 3,2 миллиона человек. При этом за год «дочка» австрийской группы на 10 процентов нарастила численность персонала, что повлекло за собой рост расходов на их содержание (до 110 миллионов евро).

RBI намерена продолжить работу над выходом российского подразделения из состава группы или продажи активов.

Ранее стало известно, что Raiffeisen Bank решил повременить с уходом из России. По словам гендиректора группы Йоханна Штробля, срок вероятного отделения российской «дочки» сдвинулся на конец года. Изначально его планировалось осуществить до 30 сентября. По данным Reuters, австрийскому банку не удалось найти покупателей на российское подразделение, из-за чего и было принято решение выйти из состава группы.