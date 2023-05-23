Австрийский Raiffeisen Bank не смог найти покупателя на бизнес в России

Reuters: Raiffeisen решил отделить российскую «дочку» после неудачных попыток ее продать

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила отделить российскую «дочку». Компания пришла к этому решению после неудачных попыток продажи «Райффайзена», которые длились несколько месяцев, со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

RBI не смогла найти покупателя на «Райффайзен», так как потенциальные инвесторы опасаются вторичных санкций. После выделения российской «дочки» в отдельную компанию ее ценные бумаги разместят на бирже в Вене. Акционеры RBI при этом станут держателями бумаг новой структуры и смогут при желании избавиться от долей в организации, ведущей бизнес с Россией.

Власти Австрии поддерживают выделение «Райффайзена» в отдельную компанию. Однако у RBI есть сложности с одобрением сделки со стороны Европейского Центрального банка (ЕЦБ) и США — последние проверяют связи банка с Россией и опасаются, что новая структура может использоваться для отмывания денег.

В начале мая гендиректор RBI Йоханн Штробль заявил, что компания рассматривает два варианта действий в отношении российской «дочки», но для обоих требуется одобрение ряда ведомств. По его словам, наиболее предпочтительный вариант назвать сложно — группа не готова продавать бизнес по любой цене, а обособление российского банка не удастся провести ранее конца третьего квартала 2023 года.

На фоне давления на Raiffeisen со стороны руководства ЕЦБ организация сообщила о постепенном снижении деловой активности в России. Группа пообещала, что сведет к минимуму обработку трансграничных платежей, сократит выдачу кредитов и общий объем операций в иностранной валюте. После этих заявлений австрийский банк закрыл корсчета всех российских банков, кроме своей «дочки», и сократил корреспондентские отношения с партнерами в СНГ.

Группу RBI в России представляют банк «Райффайзен», а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях организации в стране работает более девяти тысяч человек.