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17:20, 5 мая 2023Экономика

Raiffeisen Bank поделился планами по российскому бизнесу

Глава RBI: российскую дочку Raiffeisen могут продать или вывести из периметра группы

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Австрийский Raiffeisen еще не определился с судьбой российского бизнеса: его могут продать или вывести из периметра банковской группы. Такими планами поделился гендиректор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль, его слова приводит «Интерфакс».

Сейчас RBI рассматривает два варианта действий в отношении российской «дочки», но для обоих требуется получить одобрение. В случае продажи «Райффайзена» группа хотела бы заключить договор и закрыть сделку в течение одного квартала, при этом продать бизнес по любой цене компанию не устроит. Обособление российского банка в отдельную структуру (spin-off) RBI может провести не ранее конца третьего квартала 2023 года, заявил Штробль и добавил, что не может назвать наиболее предпочтительный вариант.

Группу RBI в России представляют банк «Райффайзен», а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях организации в стране работает более девяти тысяч человек.

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Ранее стало известно о давлении руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) на RBI — регулятор просил предоставить план действий по сворачиванию бизнеса в России, продаже или закрытию подразделения в стране. После этого австрийская группа заявила о постепенном снижении деловой активности в РФ. Для этого компания сведет к минимуму обработку трансграничных платежей, сократит выдачу кредитов и общий объем операций в иностранной валюте.

В мае 2023 года RBI заявила, что закрыла все корсчета российских банков, кроме своей «дочки». Корреспондентские счета необходимы для проведения валютных операций — в последнее время «Райффайзен» обслуживал 40-50 процентов платежей России с другими странами, благодаря чему обеспечил более половины прибыли австрийской группы в 2022 году.

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Вячеслав Агапов
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