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12:18, 5 мая 2023Экономика

Raiffeisenbank закрыл корсчета российских банков

RBI: австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всех банков в России, кроме своей «дочки»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всех российских финансовых организаций. Об этом сообщается в отчетности за первый квартал 2023 года. Единственным исключением стала российская «дочка» компании.

Также RBI отчиталась о сокращении доходности в России. Несмотря на рост чистого процентного дохода группы почти до 1,4 миллиарда евро против 986 миллионов год к году, в России процентный доход банка снижается. Одновременно с этим растут расходы организации на резервы. В первом квартале они составили 301 миллион евро, в основном за счет России и Белоруссии (278 миллионов в общей сложности).

Корреспондентские счета необходимы для проведения валютных операций. В последнее время российский Райффайзенбанк обслуживал 40-50 процентов платежей России с другими странами, об этом сообщает FT. Благодаря этому российский бизнес обеспечил более половины прибыли австрийской группы в 2022 году, а «дочка» RBI продемонстрировала второй среди банков страны результат с прибылью в 141 миллиард рублей, сообщал ранее «Коммерсантъ».

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Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия валютных переводов для своих клиентов. В начале апреля банк ограничил переводы физлицам в другие банки — теперь операции с долларами могут осуществлять только клиенты с «премиальными» пакетами услуг, подключенными до конца февраля 2023-го, а минимальная сумма переводов в другие банки в европейской валюте выросла до 20 тысяч евро.

В конце марта 2023 года стало известно о давлении руководства Европейского центрального банка (ЕЦБ) на RBI с целью его ухода с российского рынка. ЕЦБ просил предоставить план действий по сворачиванию бизнеса в стране, продаже или закрытию подразделения в России. Позже RBI заявила о постепенном снижении деловой активности в России. Организация сведет к минимуму обработку трансграничных платежей, сократит выдачу кредитов и общий объем операций в иностранной валюте.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более девяти тысяч человек.

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Вячеслав Агапов
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