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13:44, 27 марта 2023Экономика

Райффайзенбанк ограничил клиентам переводы в долларах

Райффайзенбанк с 3 апреля ужесточит условия валютных переводов для физлиц

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Райффайзенбанк продолжает ужесточать условия валютных переводов для своих клиентов. В числе нововведений — ограничение переводов физлицам в другие банки с 3 апреля. Об этом Райффайзенбанк сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

С этой даты переводить средства в долларах в другие банки смогут только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», которые были подключены до 28 февраля 2023 года включительно. Трансакции также доступны клиентам Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Для этой категории вкладчиков минимальная сумма переводов составит 20 тысяч долларов.

Кроме того, с 3 апреля повышается минимальная сумма переводов в другие банки в европейской валюте до 20 тысяч евро. В других валютах минимальные суммы остаются прежними: в фунтах стерлингов и швейцарских франках — 10 тысяч, юанях — 70 тысяч, иенах — 1 миллион. При этом на входящие переводы в иностранной валюте, в том числе в долларах, ограничений нет.

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Пресс-служба также предупредила о фиксированной комиссии по всем валютным переводам — она составит 300 долларов или евро, либо любой эквивалент для других валют. Ужесточение ограничений в банке в очередной раз объяснили тем, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей.

Райффайзенбанк начал менять условия валютных переводов в российские и зарубежные организации в конце декабря. Тогда лимит перевода был установлен в размере 5 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте), а комиссия составляла два процента. 22 марта банк заявил о повышении минимальной суммы валютных переводов до 50 тысяч долларов или евро, или 100 тысяч юаней. Вслед за ним стали поднимать лимиты на вывод средств с брокерских счетов в сторонние банки крупнейшие брокерские компании.

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Мария Грушко
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