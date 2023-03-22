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12:03, 22 марта 2023Экономика

Райффайзенбанк ужесточил условия валютных переводов

Райффайзенбанк повысит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц до 50 тысяч долларов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

С 3 апреля Райффайзенбанк повышает минимальную сумму валютных переводов до 50 тысяч долларов или евро, или 100 тысяч юаней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.

Условия проведения операций ужесточаются для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. «Решение вызвано усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов, осуществляющих расчеты в этой валюте», — указывает пресс-служба.

С 6 марта Райффайзенбанк увеличил минимальную сумму исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте в два раза. Так, сумма каждого перевода через мобильное приложение «Райффайзен онлайн» не может быть меньше 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте по курсу Центрального банка России в день перевода).

Банк уже менял условия валютных переводов в российские и зарубежные организации в конце декабря. Тогда лимит перевода был установлен в размере пяти тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте), а комиссия составляла два процента. В конце января банк также заявил, что перестает принимать в своих банкоматах доллары и евро. Мера вступила в силу 1 февраля.

В конце февраля газета Financial Times писала, что на российский Райффайзенбанк в настоящее время приходится 40-50 процентов от всех платежей между Россией и другими странами. На фоне начала российский спецоперации на Украине австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International (RBI), в которую входит Райффайзенбанк, прекратила сотрудничать с крупными российскими клиентами и сократила корпоративный портфель кредитов местному бизнесу на 30 процентов.

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Мария Грушко
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