Райффайзенбанк ужесточит условия валютных переводов

Райффайзенбанк повысит с марта минимальную сумму валютных переводов до 10 тысяч долларов

С 6 марта Райффайзенбанк повышает минимальную сумму исходящего онлайн-перевода в иностранной валюте в два раза. Об этом банк сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Так, сумма каждого перевода через мобильное приложение «Райффайзен онлайн» не может быть меньше 10 тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте по курсу Центрального банка России в день перевода). При осуществлении аналогичной операции в отделении банка лимит будет зависеть от валюты счета: в случае долларов, евро, фунтов, франков минимальная сумма составит 10 тысяч, юаней — 70 тысяч, иен — 1 миллион.

«Мера необходима, чтобы в условиях усиления требований к процедурам проверки и проведения платежей на стороне банков-корреспондентов не превышать устанавливаемые ими лимиты по количеству таких платежей», — объяснили ужесточение ограничений в банке.

Райффайзенбанк уже менял условия валютных переводов в российские и зарубежные организации в конце декабря. Тогда лимит перевода был установлен в размере пяти тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте), а комиссия составляла два процента. В конце января банк также заявил, что перестает принимать в своих банкоматах доллары и евро. Мера вступила в силу 1 февраля.

Накануне газета Financial Times сообщила, что на российский Райффайзенбанк в настоящее время приходится 40-50 процентов от всех платежей между Россией и другими странами. На фоне начала российский спецоперации на Украине австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International (RBI), в которую входит Райффайзенбанк, прекратила сотрудничать с крупными российскими клиентами и сократила корпоративный портфель кредитов местному бизнесу на 30 процентов.