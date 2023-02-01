С 1 февраля Райффайзенбанк перестал принимать доллары и евро в банкоматах

С 1 февраля Райффайзенбанк перестал принимать в своих банкоматах доллары и евро. Предупреждение об этом было опубликовано на сайте кредитной организации еще в конце января, а сейчас новые правила работы вступили в силу.

Еще в конце января кредитная организация объясняла это изменениями потребностей клиентов. В банке тогда говорили, что количество подобных операций стало незначительным, а с технологической точки зрения сложность сохранилась. «Без этой функции повысится доступность банкоматов для более востребованных рублевых операций», — объясняли в Райффайзенбанке.

Вносить валюту все еще можно, но делать это можно будет по счетам в кассах отделений и без ограничений по сумме и комиссиям. Все операции с иностранной валютой проводятся без изменений — в обычном режиме, добавили в банке.

С конца декабря банк также поменял условия валютных переводов в российские и зарубежные организации. По новым правилам, сумма каждого перевода через мобильное приложение «Райффайзен онлайн» не может быть меньше пяти тысяч долларов (или эквивалент в другой валюте по курсу Центрального банка России в день перевода). Комиссия составит два процента.