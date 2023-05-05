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11:33, 5 мая 2023Экономика

Raiffeisen Bank International стал меньше зарабатывать в России

«Ъ»: процентный доход Raiffeisen Bank International в России снижается

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В первом квартале 2023 года консолидированная прибыль Raiffeisen Bank International (RBI) выросла до 657 миллионов евро против 442 миллионов в первом квартале 2022 года. Чистый процентный доход вырос почти до 1,4 миллиарда евро против 986 миллионов в тот же период 2022-го. Однако в России процентный доход RBI снижается, обратил внимание «Коммерсантъ».

Расходы RBI на резервы в первом квартале составили 301 миллион евро, в основном за счет России и Белоруссии (278 миллионов в общей сложности).

В конце марта стало известно, что Европейский центробанк потребовал от RBI уйти с российского рынка или хотя бы предоставить план действий в этом направлении. Позже австрийский банк объявил, что рассматривает вариант продажи российского подразделения или его вывода из структуры группы.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более 9000 человек.

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Платон Щукин
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