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18:42, 14 апреля 2023Экономика

Райффайзенбанк объяснил демонтаж вывесок в Москве

Райффайзенбанк объяснил демонтаж вывесок в Москве сменой потребностей в узнавании бренда

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Демонтаж вывесок Райффайзенбанка с крыш ряда зданий в Москве объясняется пересмотром руководством финансовой организации потребностей в наружной рекламе. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы банка сообщает РИА Новости.

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», — объяснил он.

В пятницу, с 14 апреля, рекламную конструкцию убрали с крыши здания Российской государственной детской библиотеки на Калужской площади. Это произошло на фоне объявления австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), головной организации Райффайзенбанка, о постепенном снижении деловой активности в России.

Сообщение подразумевает, что организация сведет к минимуму трансграничное присутствие в России, сократит выдачу кредитов и общий объем операций в иностранной валюте.

В конце марта Reuters указывал, что Европейский центробанк потребовал от RBI уйти с российского рынка или хотя бы предоставить план действий в этом направлении. Позднее в Австрийской ассоциации инвесторов указали, что молчание руководство Raiffeisen Bank по поводу активов в России все сильнее влияет на репутацию организации.

В настоящее время Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк («дочка» итальянского UniCredit) остаются единственными из системно значимых банков России, которые избежали секторальных санкций.

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Платон Щукин
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