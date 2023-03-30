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13:11, 30 марта 2023Экономика

Raiffeisen Bank решил избавиться от бизнеса в России

Австрийский Raiffeisen Bank решил продать или вывести российскую «дочку» из структуры RBI

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Австрийский банк Raiffeisen Bank International (RBI) рассматривает вариант продажи российского подразделения или его вывода из структуры группы. О таком решении компания сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Для сохранения лицензии «дочка» Raiffeisen пока продолжит «некоторую банковскую деятельность» в стране. На данный момент зарубежная организация не может немедленно избавиться от всего бизнеса в стране, но стремится к этому, отметил генеральный директор RBI Йоханн Штробль.

Группу RBI в России представляют Райффайзенбанк, а также лизинговая, страховая и управляющая компании. В подразделениях компании в стране работает более 9000 человек.

Австрийская финансовая группа прекратила сотрудничать с крупными российскими клиентами на фоне начала спецоперации на Украине. С февраля 2022 года организация сократила корпоративный портфель кредитов местному бизнесу на 30 процентов. В марте прошлого года RBI уже сообщала о возможном выходе из капитала российского банка. В мае группа заявила, что разорвала отношения с рядом российских банков, за исключением Райффайзенбанка.

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Мария Грушко
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