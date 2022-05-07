РБК: австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с рядом российских банков. Об этом пишет РБК.

В RBI не стали раскрывать названия этих кредитных организаций. При этом в организации уточнили, что принятое решение не затрагивает ее российскую «дочку» Райффайзенбанк. Представитель RBI объяснил, что разрыв связан с желанием банка «проактивно контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета»

4 мая сообщалось, что Райффайзенбанк с начала российской спецоперации на Украине начал терять клиентов. По итогам первого квартала 2022 года клиентская база Райффайзенбанка составила 3,7 миллиона человек, что на 14 процентов меньше, чем на начало года (4,3 миллиона).

В марте руководство RBI говорило о возможном «тщательно продуманном» уходе с российского рынка и продаже доли в капитале российского банка. Однако на данный момент решение так и не принято.