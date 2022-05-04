Европейский банк начал терять клиентов в России

Райффайзенбанк потерял 600 тысяч клиентов в первом квартале

Российская «дочка» австрийского Райффайзенбанка с начала спецоперации на Украине начал терять клиентов, следует из презентации материнской структуры Raiffeisen Bank International (RBI), которую приводит РБК.

По итогам первого квартала 2022 года клиентская база Райффайзенбанка составила 3,7 миллиона человек, что на 14 процентов меньше, чем на начало года (4,3 миллиона). Таким образом, чистый отток клиентов составил около 600 тысяч человек.

Сопоставимый отток наблюдался лишь во втором квартале 2020 года, когда в России действовал локдаун из-за распространения коронавируса. Тогда он составил 200 тысяч человек.

В марте руководство RBI говорило о возможном «тщательно продуманном» уходе с российского рынка и продаже доли в капитале российского банка. Однако на данный момент решение так и не принято.

Российский Райффайзенбанк в первом квартале 2022 года получил прибыль в 96 миллионов долларов, что на 26,2 процента меньше показателя за четвертый квартал 2021-го. При этом основные операционные показатели кредитной организации улучшились: чистый процентный доход вырос на 36,2 процента, чистый комиссионный доход — на 230 процентов.

Однако банк отразил убытки от обесценения российских активов на 209 миллионов евро, а также сформировал резервы на возможные потери, оценивая свои риски в 22,9 миллиарда евро.