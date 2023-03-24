Raiffeisen прокомментировал сообщения о давлении ЕЦБ в вопросе ухода из России

Raiffeisen Bank не исключил продажи российских активов на фоне давления ЕЦБ

Австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) изучает все стратегические варианты будущего дочерней организации «Райффайзенбанк Россия», вплоть до «тщательно продуманного» выхода из банка. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает «РИА Новости».

«Ввиду сложности ситуации, в том числе ограничительных мер, введенных Российской Федерацией, этот процесс продолжается», — прокомментировали представители банка.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин запретил проводить сделки с долями недружественных нерезидентов без специального разрешения в 45 российских банках. В их числе оказался и Райффайзенбанк. Также для уходящих компаний ввели требование 50-процентного дисконта при продаже и либо рассрочки платежа, либо перечисления десятой части суммы сделки в бюджет.

Ранее Reuters сообщил о давлении на RBI со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). От организации не требуют немедленного ухода из России, но ждут конкретного плана действий по прекращению работы в стране. Такой план может включать в себя продажу или закрытие российского подразделения, прокомментировал вопросы издания источник в банке.

В Минфине Австрии назвали такие требования необоснованными. По данным ведомства, между Россией и остальным миром продолжается торговля, которая требует проведения платежей и значительная часть международного бизнеса продолжает работу в России. В банке тем временем заявили, что обсуждают «контролируемый выход» из дочерней организации и уже сократили кредитование в России и ускоряют оценку бизнеса.

Как пишет газета Der Standard, деятельность RBI в России не противоречит требованиям ЕС и австрийских властей — по словам представителя банка, он не работает в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках ни напрямую, ни через дочерние предприятия.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что Украина внесла Raiffeisen Bank International в список «спонсоров войны». Украинские власти сочли, что банк «воспользовался санкциями, приведшими к выходу с российского рынка его конкурентов», и еще не прекратил работу в стране. Также Raiffeisen обвинили в том, что он предоставляет льготные условия кредитования российским военным и употребляет в документах формулировку «специальная военная операция».

О возможном выходе из капитала российского банка группа говорит с марта 2022 года. При этом российская «дочка» принесла более половины чистой прибыли RBI за прошедший год. В этот период она заработала около 2 миллиардов евро.

Отечественная экономика оказалась частично зависима в платежной сфере от Райффайзенбанка. По оценкам на начало 2023 года, через дочернюю компанию RBI проходит 40-50 процентов платежей России с другими странами. Исполнительный директор Raiffeisen Йоханн Штробль рассказал, что, с одной стороны, это позволяет банку достигать хороших результатов, а с другой — приносит огромные проблемы.