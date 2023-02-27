Российская экономика оказалась частично зависима от одного иностранного банка

FT: Райффайзенбанк обслуживает 40-50 процентов платежей России с другими странами

«Дочка» Raiffeisen Bank International (RBI) в России — Райффайзенбанк — обслуживает 40-50 процентов платежей России с другими странами. О том, что отечественная экономика оказалась частично зависима в платежной сфере от одного иностранного банка, пишет Financial Times (FT).

Исполнительный директор Raiffeisen Йоханн Штробль рассказал, что у банка, с одной стороны, очень хорошие результаты, а с другой — огромные проблемы, связанные с работой в стране. «Стратегически мы совершенно разрываемся», — пожаловался изданию источник в Raiffeisen.

Банк разорвал связи примерно с 30 крупными российскими клиентами — бизнесменами и компаниями, а также сократил в прошлом году портфель корпоративных кредитов на 30 процентов. Но как действовать дальше, руководство австрийского банка не знает.

Интерес к деятельности российской «дочки» банка ранее проявило управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. Ведомство запросило у RBI детали платежного бизнеса в России, а также данные по транзакциям определенных клиентов. На этом фоне акции банка упали.