Акции Raiffeisen упали после запроса от Минфина США по российской «дочке»

Во время торгов в понедельник, 20 февраля, акции Raiffeisen Bank International (RBI) упали почти на 9 процентов, свидетельствуют данные Венской фондовой биржи. Вскоре падение замедлилось, и на момент публикации материала ценные бумаги теряли 7,78 процента.

На минимуме ценные бумаги торговались на уровне 15,04 евро за штуку. Падение произошло на фоне новостей об интересе к деятельности российской «дочки» банка со стороны управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, которые появились еще в начале года. Как писало агентство Reuters, ведомство запросило у RBI детали платежного бизнеса в России, а также данные по транзакциям определенных клиентов.

Ранее в феврале Raiffeisen Bank International (RBI) объявил, что рассматривает все возможные варианты будущего своей российской «дочки». В частности, банк допускает постепенный выход ее капитала. Судя по недавней отчетности, по итогам 2022 года чистая прибыль банка составила 3,8 миллиарда евро, при этом более половины принесла российская «дочка», которая заработала два миллиарда.