Путин утвердил запрет на проведение сделок с долями 45 банков без спецразрешения

Путин утвердил список из 45 банков, которые могут проводить сделки по спецразрешению

Президент России Владимир Путин утвердил список банков с долями иностранцев, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В перечень вошли 45 организаций, в числе которых оказались Райффайзенбанк, Ситибанк, Яндекс банк и Озон банк. В то же время вышеупомянутые сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента России.

Соответствующее распоряжение принято в развитие указа от 5 августа о применении специальных экономических мер в связи с «недружественными действиями» некоторых иностранных государств и международных организаций. Ограничение действует до 31 декабря.

Ранее Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью для лиц из недружественных стран.