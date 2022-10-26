Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:06, 26 октября 2022Экономика

Путин утвердил запрет на проведение сделок с долями 45 банков без спецразрешения

Путин утвердил список из 45 банков, которые могут проводить сделки по спецразрешению

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил список банков с долями иностранцев, в отношении которых вводится запрет на совершение сделок с их акциями и долями в уставном капитале. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В перечень вошли 45 организаций, в числе которых оказались Райффайзенбанк, Ситибанк, Яндекс банк и Озон банк. В то же время вышеупомянутые сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента России.

Соответствующее распоряжение принято в развитие указа от 5 августа о применении специальных экономических мер в связи с «недружественными действиями» некоторых иностранных государств и международных организаций. Ограничение действует до 31 декабря.

Ранее Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью для лиц из недружественных стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль сообщил о тренировочном пуске ракет под руководством Путина
В Совфеде допустили вероятность переговоров России и США по Украине
Бывшего вице-премьера Крыма приговорили к восьми годам за взяточничество
Собчак не дала комментариев об обысках в ее доме
Шойгу рассказал о тренировке по нанесению массированного ядерного удара
Вирусолог рассказал об особенностях варианта коронавируса «цербер»
Американский волейболист выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ
Семиметровый питон проглотил женщину
Рената Литвинова решила подать в суд на трансгендерную модель Наталью Максимову
Шойгу доложил Путину о тренировке стратегических сил сдерживания
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.