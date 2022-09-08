Путин ввел новый запрет для лиц из «недружественных» стран

Путин ограничил права лиц из «недружественных» стран на операции с долями в российских ООО

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО) для лиц из «недружественных» стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вводит запрет на сделки, которые прямо или косвенно приводят к установлению, изменению или прекращению прав владения, пользования или распоряжения в долях уставных капиталах ООО, без разрешения соответствующей правительственной комиссии.

Мера не касается банков и некредитных финансовых организаций, компаний сферы ТЭК , а также сделок, которые не влияют на условия управления компанией или осуществления ей деятельности.

При этом указ также разрешает компаниям, которыми владеют лица из «недружественных» стран и стратегические компании России, не раскрывать первым данные о своей работе. Также Путин позволил попавшим под санкции банкам исполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях.