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Путин ввел новый запрет для лиц из «недружественных» стран

Путин ограничил права лиц из «недружественных» стран на операции с долями в российских ООО

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок операций с долями в российских обществах с ограниченной ответственностью (ООО) для лиц из «недружественных» стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Он вводит запрет на сделки, которые прямо или косвенно приводят к установлению, изменению или прекращению прав владения, пользования или распоряжения в долях уставных капиталах ООО, без разрешения соответствующей правительственной комиссии.

Мера не касается банков и некредитных финансовых организаций, компаний сферы ТЭК , а также сделок, которые не влияют на условия управления компанией или осуществления ей деятельности.

При этом указ также разрешает компаниям, которыми владеют лица из «недружественных» стран и стратегические компании России, не раскрывать первым данные о своей работе. Также Путин позволил попавшим под санкции банкам исполнять валютные обязательства перед российскими компаниями в рублях.

Платон Щукин
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