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05:47, 23 июля 2026Интернет и СМИ

Женщина после 12 лет отношений решила тайно уйти от бойфренда по неожиданной причине

«Лента.ру»: Американка решила уйти от бойфренда из-за его любви к безделью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: grinny / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Biancaaxi рассказала, что решила тайно уйти от бойфренда. Причина оказалась неожиданной — после 12 лет отношений она поняла, что мужчина любить бездельничать.

«За эти годы у него было две действительно хорошие должности, но оба раза его увольняли за прогулы. Он просто переставал ходить на работу. Я сказала ему, что после следующего раза уйду от него. И знаете что? Он нашел такую работу, но потерял ее спустя полгода — его уволили за неявку без предупреждения», — написала американка.

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Женщина добавила, что сама зарабатывает 54 тысяч долларов в год (около 350 тысяч рублей в месяц), а ее избранник устроился на ставку продавца в местном продуктовом магазине с ежегодным окладом лишь в 20 тысяч долларов (около 130 тысяч рублей в месяц). Такую разницу во вкладе в общий бюджет она считает катастрофической.

«Он пробовал терапию, но сказал, что она не помогает и что его мышление нельзя изменить. Он не понимает, почему не может удержаться на работе. Поэтому я решила, что больше не буду о нем заботиться. Он буквально пожирает все деньги и доводит меня до ручки. Так что я съезжаю от него завтра, и он об этом даже не догадывается», — заключила женщина.

Ранее пользователи Reddit рекомендовали девушке, заметившей странное пятно на трусах бойфренда, расстаться с ним. Комментаторы предположили, что тот занимался сексом со своей избранницей, пока был перепачкан собственными фекалиями.

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