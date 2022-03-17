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Raiffeisen Bank оценил варианты ухода из России

Raiffeisen Bank International сообщил о возможном выходе из российского дочернего банка

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Raiffeisen Bank International (RBI) оценивает все возможные варианты решений относительного российского дочернего «Райффайзена» на фоне событий на Украине, следует из сообщения на сайте банка.

«Беспрецедентная ситуация заставляет RBI изучить его положение в России. Мы рассматриваем все стратегические опции относительно будущего российского "Райффайзена", включая даже тщательно управляемый выход», — заявил глава RBI Йоханн Штробль.

В сообщении говорится, что Raiffeisen Bank International и его дочерние банки продолжат работу в соответствии с требованиями закона и меняющимися требованиями финансового рынка.

В российском «Райффайзене» заявили изданию The Bell, что организация продолжит работу независимо от того, как RBI будет участвовать в ее капитале. Там добавили, что никаких конкретных решений пока не принято, клиентов в России продолжат обслуживать.

О возможном уходе Raiffeisen в начале марта узнало Reuters. О соответствующих планах говорило несколько источников агентства.

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Платон Щукин
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