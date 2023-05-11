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10:59, 11 мая 2023Экономика

Raiffeisen ужесточил условия валютных платежей через банки СНГ

РБК: австрийский Raiffeisen сократил корреспондентские отношения с банками стран СНГ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила сократить корреспондентские отношения с банками СНГ ради снижения рисков, связанных с трансакционным бизнесом в регионе. Об этом со ссылкой на представителя организации сообщает РБК.

После этого решения крупнейший казахстанский банк Halyk Bank, имеющий корсчета в RBI, ужесточил правила валютных платежей. Также организация убрала австрийский банк из перечня основных банков-корреспондентов.

«Банк самостоятельно определяет основные банки-корреспонденты из общего списка в зависимости от бизнес-целесообразности и коммерческих условий проведения платежей», — объяснил источник в Halyk Bank.

Аналогичным образом поступили и другие клиенты RBI в Казахстане, добавил представитель группы.

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Корсчета необходимы для проведения валютных операций. Из-за санкций российские лица активно используют банки из дружественных стран, включая страны СНГ, поэтому RBI не может быть уверена в надлежащем комплаенсе в таких банках, что «повышает ее санкционные риски», добавил старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов.

Он добавил, что в первую очередь ограничения валютных платежей казахстанскими банками могут затронуть проведение экспортных операций в отношении товаров и технологий военного назначения, а также продукции, необходимой для добычи полезных ископаемых и природных ресурсов, нефтепереработки и аэрокосмической области. Помимо этого, под ограничения могут попасть операции по импорту предметов роскоши, добавил эксперт по вопросам санкций Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) Джордж Волошин.

Сокращение корреспондентского бизнеса в странах СНГ связано с давлением на банк со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ), Еврокомиссии и американских властей, объяснил Волошин. В конце марта 2023 года ЕЦБ попросил группу предоставить план действий по сворачиванию бизнеса в стране, продаже или закрытию подразделения в России.

Ранее австрийская банковская группа закрыла корреспондентские счета всех российских банков. Единственным исключением стала российская «дочка» компании. В последнее время российский «Райффайзен» обслуживал 40-50 процентов платежей России с другими странами. Благодаря этому российский бизнес обеспечил более половины прибыли австрийской группы в 2022 году.

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Вячеслав Агапов
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