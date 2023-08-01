Raiffeisen Bank решил повременить с уходом из России

Австрийский Raiffeisen Bank отложил срок ухода из России на конец года

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) сдвинул срок возможного отделения российской «дочки» на конец декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора группы Йоханна Штробля.

Ранее RBI планировал обособить российской банк в отдельную структуру (spin-off) до 30 сентября, однако Штробль заявил, что «на сегодняшний день это представляется маловероятным». Он добавил, что банк по-прежнему рассматривает возможность продажи активов в России.

Как писало Reuters, руководство австрийской группы медлит с уходом из страны, надеясь на скорое окончание военного конфликта на Украине. Агентство также сообщало, что австрийский банк не смог найти покупателей на свой бизнес в России, из-за чего и решил выделить российские активы отдельную компанию, а ее ценные бумаги разместить на бирже в Вене.

При этом в банке заявляли, что продолжают сокращать присутствие в стране. Доля России в операционном результате австрийской группы за второй квартал 2023 года сократилась до 35,1 процента с 45,1 процента в первом квартале. С апреля по июнь основные доходы российской «дочки» банка упали на 30 процентов, до 631 миллиона евро (693 миллиона долларов).