Raiffeisen Bank International стал меньше зарабатывать в России

Доходы «дочки» банка Raiffeisen во втором квартале 2023 года сократились на 30%

Прибыль российского бизнеса австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) после налогообложения в первые шесть месяцев 2023 года выросла на 8,8 процента в годовом выражении и составила 685 миллионов евро (752 миллиона долларов), доналоговая — на 9,6 процента, до 867 миллионов евро (955 миллионов долларов). При этом основные доходы российской «дочки» во втором квартале сократились на 30 процентов, до 631 миллиона евро (693 миллиона долларов),

говорится в отчете компании.

Чистая же прибыль по итогам второго квартала в России выросла по сравнению с первым на 28 процентов, до 384 миллионов евро (421 миллион долларов). Чистые процентные доходы российской «дочки» сократились на 15 процентов, чистые комиссионные доходы снизились на 47 процентов, до 264 миллионов евро (290 миллионов долларов).

В банке при этом заявили, что продолжают сокращать присутствие в России. Во втором квартале 2023 года доля России в операционном результате австрийской группы сократилась до 35,1 процента с 45,1 процента в первом квартале. Операционная прибыль российского бизнеса во втором квартале по сравнению с первым снизилась на 270 миллионов евро (296 миллионов долларов).

После неудачных попыток продажи активов в России австрийская группа решила выделить российскую «дочку» в отдельную компанию и разместить ее ценные бумаги на бирже в Вене. Reuters со ссылкой на источники также писало, что руководство RBI медлит с уходом из страны, поскольку надеется на скорое окончание военного конфликта на Украине.