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13:23, 6 июля 2023Экономика

Названа ключевая причина нежелания Raiffeisen уходить из России

Reuters: Raiffeisen отложил уход из России в надежде на завершение конфликта на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Руководство одной из крупнейших австрийских банковских групп — Raiffeisen Bank International (RBI) — пока не утвердило окончательных сроков ухода из России. Планы по отделению российского бизнеса (Райффайзенбанка и других активов) откладываются из-за надежды RBI на скорое завершение военного конфликта на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

В руководстве банка вопрос о сохранении или отказе от российского бизнеса вызвал разногласия. Изначально планировалось, что RBI отделит свой российский бизнес к сентябрю 2023 года на фоне усилившегося давления со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ). Однако в Raiffeisen приняли решение противостоять напору европейского регулятора в надежде на смягчение геополитической обстановки в обозримом будущем.

В итоге стратегия RBI по отделению своего российского бизнеса к настоящему времени так и не была предоставлена в ЕЦБ, что затрудняет продажу или передачу активов группы в ближайшие месяцы. Кроме того, уход австрийской банковской группы из России задерживается из-за нежелания властей республики разрывать многолетние экономические связи с Москвой. По этой причине австрийские чиновники усиливают защиту RBI в Европе и США.

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При этом представитель Raiffeisen заверил, что руководство банка продолжит заниматься вопросом продажи подразделения или его отделения. В RBI не отказываются от планов по сокращению присутствия на российском рынке.

Ранее глава наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа призвала европейские банки ускорить уход из России. Темпы сокращения присутствия кредитных организаций, по ее словам, все еще остаются недостаточными. На этом фоне Энриа призвала западные банки представить четкие планы по выходу из российского бизнеса.

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    Анатолий Акулов
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