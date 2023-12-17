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11:13, 17 декабря 2023Мир

В России объяснили трудности с согласованием новых санкций ЕС против Москвы

Депутат Чепа: ЕС несет огромные потери из-за санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) сами несут огромные потери из-за антироссийских санкций. Так в разговоре с «Лентой.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил, почему Европе становится труднее согласовывать новые ограничительные меры против Москвы.

«Терпение многих западных политиков и в первую очередь бизнеса уже переполнено. Они несут огромные потери. Все понимают, что результата, которого хотели добиться против России, не добились. Все страны несут большие потери. И главное, что всем абсолютно понятен результат всего этого. Количество недовольных переваливает за те голоса, которые звучат в защиту помощи и продолжения этого конфликта», — объяснил депутат.

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16 декабря стало известно, что Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Это произошло после того, как Украина исключила Raiffeisen Bank International из списка «спонсоров войны». До этого Вена отказывалась согласовывать новые ограничения и использовала право «отсрочки для изучения».

15 декабря лидеры Евросоюза утвердили очередной санкционный пакет. По информации СМИ, в него войдет запрет на поставки российских алмазов. Также государства объединения перестанут экспортировать станки, химикаты, литиевые батареи и двигатели для беспилотников, которые Россия может использовать в ходе проведения спецоперации на Украине. Кроме того, они намерены ужесточить контроль за продажей российской нефти.

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