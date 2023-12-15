Европа согласовала новый пакет санкций против России. В это время выступавшего против канцлера Австрии не было в зале

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, когда канцлер Австрии вышел из зала

Лидеры Европейского союза (ЕС) согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока один из основных противников введения новых ограничений, канцлер Австрии Карл Нехаммер, отсутствовал.

По словам трех европейских дипломатов, произошедшее можно назвать совпадением, так он вышел из зала заседаний, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону.

В отсутствие Нехаммера европейские лидеры смогли прийти к консенсусу, однако до сих пор неясно, когда достигнутые договоренности смогут быть включены в согласованный всеми членами ЕС документ.

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В этот же день Орбана попросили «сходить за кофе»

Отсутствие австрийского канцлера при обсуждении ключевого вопроса сочли ироничным, так как в этот же день венгерский премьер Виктор Орбан покинул комнату лидеров, когда они решили начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану «взять кофе и выпить его за пределами комнаты», чтобы остальные страны Евросоюза в его отсутствие могли согласовать начало переговоров с Киевом.

Уточняется, что немецкий политик пошел на такой шаг, осознав безысходность дискуссии. По данным журналистов, его просьбе предшествовала длительная дискуссия европейских лидеров. Орбан не раз обещал заблокировать решение по началу вступления Украины в ЕС. Остальные политики хотели его переубедить.

Тогда канцлер ФРГ решил, что если Орбан не хочет согласиться начать переговоры, то ему следует ненадолго покинуть зал. Таким образом лидеры 26 стран смогут проголосовать положительно, а премьер-министр Венгрии — сказать, что не отдавал свой голос «за».

Фото: Yves Herman / Reuters

В Австрии выступали против введения новых антироссийских санкций

13 декабря сообщалось о желании Вены провести юридическую проверку нового пакета санкций против России. Официальные представители ЕС уточняли, что она зарегистрировала «оговорку о тщательном рассмотрении», однако не блокировала ограничения.

Ранее в этом же месяце экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль указала на разочарование Запада от антироссийских санкций. По ее словам, лидеры западных стран уже начали понимать, что введенные ограничения не работают так, как это планировалось внешнеполитической доктриной давления на Россию.

Неоднократно выступал против антироссийских санкций председатель оппозиционной правой Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль. В мае он призывал отказаться следовать планам Евросоюза и не вводить эмбарго на российские энергоносители. Он пояснил, что в ином случае национальную промышленность ожидает катастрофа.

Федеральное правительство больше не должно действовать как придаток ЕС и просто кивать в сторону санкций против России из-за ложной морали. Ведь таким образом оно подогревает рекордную инфляцию и разрушает наше благополучие и нашу экономику Херберт Кикль австрийский политик

Канцлер Австрии Карл Нехаммер, в свою очередь, называл нецелесообразным введение новых санкций против России. Он аргументировал это тем, что ранее принятые меры не проявили себя в полную силу.

Он также замечал, что в австрийском обществе есть признаки усталости от санкций. Это связано с тем, отметил политик, что население не видит желаемого эффекта — бои на территории Украины не прекращены. Нехаммер призвал сограждан набраться терпения и указал, что санкции «имеют серьезные последствия для российской экономики».